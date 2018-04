KAART | Kehva liikluskultuuri musternäide: autojuhte ei peata miski, möödunud aastal sõideti maha 55 tõkkepuud

Raudteeülesõitudel, kus juhid peaksid eriti valvsad olema, sõideti möödunud aastal maha 55 tõkkepuud. Kõige enam tuli tõkkepuid remontida Tallinnas Tondi ülesõidul. See pole aga kõik: Eesti Raudteel tuleb remontida ka neid tõkkepuid, mis meelega ära lõhutakse.

"Rongiõnnetuste puhul vaadatakse sageli just seda poolt, miks pole ülesõidud ja raudteetaristu tehtud piisavalt ohutuks, kuid paljudes juhtumites jäetakse käsitlemata just inimfaktor," tõdes Eesti Raudtee kommunikatsioonijuht Monika Kaljusaar.

Tema juttu ilmestab fakt, et 2017. aastal leidis aset 55 juhtumit, kus AS-i Eesti Raudtee taristul olev tõkkepuu maha sõideti. "Üks kõige problemaatilisemaid ülesõite on Tondil, millega oli seotud 11 juhtumit, sellele järgnes Nõmme 6 juhtumiga ning siis juba Laagri 4 juhtumiga," loetles Kaljusaar.

Ühest põhjust, miks on Eestis liikluskultuur sellisel tasemel, on Kaljusaare sõnul raske nimetada. "Enamasti arvatakse, et on võimalik enne tõkkepuude langemist ning rongi tulekut läbi lipsata, mis sest, et fooris põleb juba keelav punane tuli. Kindlasti on üheks põhjuseks ka tähelepanematus autoroolis, sinna võivad lisanduda ka kõrvalised tegevused nagu telefoniga rääkimine jne, mis hajutavad juhi tähelepanu, ning raudtee ülesõidule liginedes ei märgata tõkkepuud enne, kui on liiga hilja," tõi Kaljusaar võimalikke põhjuseid.