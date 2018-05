KAART | Kas Eesti president ikka peaks Ukraina sõjatsooni väisama? Erkki Bahovski peab seda heaks mõtteks: Ukrainale on oluline igasugune toetus

"Ukrainale on sõja ajal oluline igasugune toetus. Loomulikult ei saa meie president neile tarnida tanke ja lennukeid, kuid ühe Euroopa Liidu ja NATO liikmesriigi visiit sõjast räsitud riiki näitab meie poolehoidu Ukraina sammudele NATO-ga liitumisel," sõnas Bahovski. "Samuti annab see visiit president Kaljulaidile endale võimalusele vahetult tutvuda Ukraina olukorraga keerulises Donbassi piirkonnas, missugune asjaolu on samuti oluline," lisas ta.

President Kersti Kaljulaid on 22.–24. maini visiidil Ukrainas, mille raames külastab ka Donbassi piirkonda, kus kohtub Harkivi oblasti kuberneriga ja külastab Ida-Ukrainas operatsioone juhtivat ühendvägede staapi.