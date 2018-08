Käärimine Vabaerakonnas kogub hoogu: Herkeli toetajad helistavad liikmeid läbi, vastased hauvad üldkoosoleku kokkukutsumist

Harjumaa piirkonna juhatuse liige nentis, et Andres Herkel ja Külliki Kübarsepp suhtuvad erakonda kui isiklikku ettevõttesse ja see on ka suuresti kõigi pingete põhjus. Erakonna aukohtu esimees, tegevjuht ja kampaaniajuht tegutsevat mitte erakonna, vaid konkreetselt teatud huvigrupi heaks.

Aukohtu esimees Eino Muruste ütles Delfile, et tema ei ole mingisuguseid telefonikõnesid teinud, sellekohased süüdistused on vastaspoole laim ja osa nende võitlustaktikast.

Seltskond Herkeli kursiga mittenõustujaid nõuab erakonnas muutusi, mille eest on neid hakatud Harjumaa juhatuse liikme sõnul nimetama eelmise Vabaerakonna esimehe Artur Talviku jüngriteks. Ta kinnitas aga, et Talvikul puudub igasugune huvi Vabaerakonna vastu ja ta on väga pühendunud oma uuele projektile ja on valmis võtma ka vabaerakondlasi selle liikmeks ja Vabaerakonnaga ka koostööd tegema, kui olukord erakonnas peaks muutuma.

Heli Künnapas on levitamas Vabaerakonna liikmete seas erakorralise üldkoosoleku kutset. Mittetulundusühingute seaduse järgi peab ühingu üldkoosoleku kokkukutsumise kutsel olema märgitud kindlasti koosoleku aeg ja koht.

Künnapas ütles selgituseks Delfile, et tegemist ei ole ametliku kutsega, vaid eesmärgiks on saada kokku see üks kümnendik liikmetest, kelle toetusel algatada erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumine. Siis läheksid välja ka ametlikud kutsed, kus on kirjas nii üldkoosoleku aeg kui ka koht.