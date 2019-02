Kaarel Tarand: kui erakond on Facebooki-meemide eest ise maksnud, siis pole selles midagi keelatut

Samas võib igaüks vastavalt oma maitsele seda moraalituks või siis nutikaks pidada, ütles Tarand Delfile. "Kui erakonna kasuks on kulutusi teinud juriidiline isik, on see keelatud," lisas ta.

Kui erakonna liikmed teevad erakonna kasuks isiklikke kulutusi, siis peab need erakonna valimiste lisaaruandes ära näitama, aga kõigepealt peaks kindlalt olema tuvastatud kasusaaja. Kui tegu on partei reklaamiga, peab Tarandi sõnul hiljem olema aruandlusest näha, et erakond, toetaja või kandidaat on selle reklaami eest tasunud ning kasutanud selleks lubatud vahendeid.

"Kui aga tegu oleks kolmanda isiku omaalgatusega, siis neid isikuid ei saa komisjon kehtiva seaduse piires põhjalikumalt uurida ega millekski ka sundida," nentis Tarand.

Tänane Eesti Päevaleht kirjutab, kuidas varjunime Jaak Kivi kasutava isiku eestvõttel on Facebookis tekkinud nii-öelda trollide võrgustik, mis toodab noorte seas populaarseid ja sotsiaalmeedias kiiresti levivaid meeme. Nende sisuks on EKRE kiitmine ja teiste erakondade naeruvääristamine ning eesmärgiks just noorte seas EKRE populaarsust tõsta ning riigikogu valimiste tulemust.

Uudisest tuleb ka välja, et nii-öelda Jaak Kivi ja tema trollid tegutsevad EKRE teadmisel ja heakskiidul ja sissekannete eest on ka makstud ning summa on vähemalt neljakohaline. Samas pole teada, kes sissekannete eest maksnud on.