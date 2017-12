Kaarel Tarand Kõlvarti propagandast Stolitsas: kahjuks saab Keskerakond absoluutse võimu juures järelevalveta tegutseda

Erakondade rahastamise järelevalvekomisjoni aseesimees Kaarel Tarand ütles, et maksumaksja kulul tehtav propaganda, nagu seda on tehtud Mihhail Kõlvartile, on raskesti kontrollitav ja ähmaste piiridega ajalehena on Stolitsas kerge sellist asja seaduslikult teha.

"Jälgida saab üldisemat tasakaalu. Olen teinud omavalitsustele ettepaneku, et oleks tark, kui nad oma väljaandeid teevad, siis nad püüaksid jälgida või paneksid volikogu otsusega kirja reeglid, mis oleks sarnased näiteks rahvusringhäälingu omadele," ütles Tarand Delfile.

"Ilus see ei ole ja ilus see ei paista, aga valimistel palju hääli saanud inimestel on õigus olla ülbe ja nipsakas. Loodetavasti see mõjutab valijaid tulevikus," ütles Tarand

Valveorganitel on selliseid juhtumeid keertuline lahendada, sest reeglid kohalike omavalitsuste väljaannetel on liigselt ähmased. "Kord näivalt tegutsevad kui sõltumatu ajakirjandus, kord aga kui lihtsalt linna teavituskanal. Kunagi ei tea, kas see on ajakirjandus või ei ole ajakirjandus."

Karilaidi arvamust, justkui valijate mandaadiga oleks saadud õigus dikteerida ajalehte, Tarand ei jaga. "Ideaalis ei tohiks see nii olla. Karilaid, selle asemel, et ärbelda, võiks minna linnavolikokku ja kirjutada mõistlik põhi valmis, milliste reeglite järgi Tallinna ajalehti välja antakse. Praegu ei ole see aus ja selge demokraatlik protseduur, mis seal toimub," ütles ta.