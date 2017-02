Kaardimakserikke tõttu jäi neljapäeval tegemata umbes 12 000 tehingut

Neljapäeva õhtul ei saanud andmebaasirikke tõttu kauplustes üle Eesti tund aega teha kaardimakseid. Milles täpsemalt asi oli, veel uuritakse, kuid selge on, et tegemata jäid tuhanded tehingud.

Neljapäeva õhtul oli üle Eesti probleeme kaardimaksetega, mistõttu inimesed mitmes poes teadmatuses järjekorras seisid. Hiljem teatas kaardimaksesüsteemi haldava Nets Estonia AS, et probleem kestis tund aega — kella seitsmest kaheksani.

„Hinnanguliselt tehakse tavaliselt selles ajavahemikus 12 000 tehingut,” ütles Delfile Nets Estonia ASi juhataja Raivo Tinn. Ta sõnas, et tegu oli andmebaasi probleemiga, kuid nentis, et täpsem analüüs veel käib. Teada on, et häiritud oli pangadevaheline ristkasutus ja välisühendused.

Delfile laekus seoses tõrgetega kaardiga maksmisel teateid mitmelt poolt Eestis: murenoote tuli nii Tartust Saare Maximast kui ka Tallinnast Sikupilli Prismast, Mustamäe ja Mustika keskusest ning Ülemiste keskusest. Kaupluste kliendid olid nördinud, et ostjatele ei jagatud kaardimaksete tõrgete kohta piisavalt infot, mistõttu venisid kassajärjekorrad väga pikaks.

Sikupilli Prismas viibinud ostja ütles Delfile, et avatud oli neli kassat, milles järjekorrad olid tavapärasest umbes kolm korda pikemad. Probleeme tekkis aga veel: inimesed lahkusid ja jätsid kaupa täis kärud kassade juurde, mis tähendas meeletut lisatööd teenindajatele, kes toitu tagasi pidid viima.

Mustamäe Keskuses ja Mustika Keskuses sama probleemi kohanud lugeja nentis, et eriti tobe oli see, et kauplused ei jaganud olukorra kohta klientidele infot, nii et alles kassas selgus, et kaardimakseid ei saa teha.