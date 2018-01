Kaaluvad variante: Oudekki Loone ja Olga Ivanova võivad siiski Reinsalu umbusaldamisega kaasa minna

Foto: Karin Kaljuläte

Kuigi viimastel päevadel oli juttu, et nii mõnigi koalitsioonisaadik võib Urmas Reinsalu umbusaldamist toetada, on reaalsus siiski teine. Küsimärgiks on vaid Oudekki Loone ja Olga Ivanova käitumine.