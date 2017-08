Juulis sündinud nelikud kosuvad endiselt arstide hoole all

Eestis ilmale tulnud sajandi esimesed nelikud pääsevad kõige optimistlikuma ennustuse kohaselt haiglast koju septembris.

9. juulil sündinud nelikud Loore, Luise, Leene ja Lagle ning nende ema on hetkel Tallinna Lastehaiglas arstide hoole all. Haiglast kinnitati Delfile, et ema ja lapsed on seal, kuid rohkem kommentaare ei soovi pere ega haigla ajakirjandusele anda.

Mitmikud sündisid Vinni valla perre, kus oli juba enne kolm last. Seega tuli nüüd perre ka neljas, viies, kuues ja seitsmes laps. Nelikute sünd oli valla jaoks kurioosne hetk, sest samas kandis sündisid ka 1930. aastal nelikud.

Vinni vallavanema Rauno Võrno sõnul on vald perega sotsiaaltöötaja kaudu iganädalases kontaktis. "Rääkisin eile isaga ka, ta ütles, et kosume ja võtame asja päev korraga. Kõik oleme positiivselt meelestatud ja ootame neid koju," ütles ta.

Võrno arvates on kõige varasem aeg september, mil pere saab kojutuleku peale mõtlema hakata. "Nad sündisid ikka nii palju enne tähtaega, et kosumine võtab aega," sõnas ta. Sündides kaalus kõige väiksem tüdrukutirts näiteks 700 grammi.

Vallavanema sõnul plaanib vald kindlasti pere pikemas perspektiivis toetada. "Tahame valla toel leida neile abistaja," ütles ta. Juba nelikute sünni registreerimisel tegi vald lastele sümboolse kingituse nelja erineva sordiga pereõunapuu näol, samuti kingiti vastsündinutele jalanõud ja pere vanematele lastele tort.

Pool kuud tagasi oli vallal plaanis avada ka toetusfond, kuhu kõik soovijad nelikute perele annetada saavad. Võrno väitel on selline fond ikka jõus, kuid koostöös nelikute isaga otsustati, et konto avab pere, mitte vald. "Konto, kuhu annetada saab, avalikustatakse lähipäevil," lubas Võrno.

Loe veel

Kuna Vinni valla jaoks tundub mitmikute sünd olevat juba tavaline, siis arutletakse vallavolikogus mitmikute sünnitoetuse suurendamist. "Plaan on see kahekordistada - praegu saavad kaksikud 700 eurot, plaanis on see tõsta 1400 euro peale. Nelikute sündimisel saaks pere juba 2800 eurot," rääkis Võrno. Ilmselt tõstetakse toetust järgmine aasta, kuna tänavune eelarve on juba kinnitatud.

Elite viljatusravi kliiniku juhi Andrei Sõritsa sõnul on nelikute sünd üliharv juhus ja suur looduse ime. Tallinnas sündinud neli väikest tüdrukut eostati loomulikul teel ja Eestis see teisiti polekski võimalik, sest juba aastaid ei siirdata kunstliku viljastamise puhul naisele rohkem kui kaks embrüot.

"Seda me tõesti ei tea, millal Eestis viimati nelikud sündisid. Andmeid selle kohta kahjuks pole. Tegemist on väga haruldase juhtumiga, sest juba puht teoreetiliselt juhtub see kümne-miljonilise populatsiooni puhul korra viie kuni kümne aasta jooksul," ütles Sõritsa. Kuigi täpne info viimaste nelikute sünni kohta puudub, arvatakse, ei möödas on vähemalt 50 aastat.