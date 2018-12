Juubeliaasta lõpeb tänaõhtuse suure peoga Tallinnas Vabaduse väljakul

"Aastavahetusprogramm „Sajaga edasi, Tallinn!“ algab kell 21, kui muusikat teeb Disco Tallinn. Kell 21.30 kõlavad tervitussõnad ja kohe seejärel algab suurejooneline kahetunnine kontsert. Lavale tulevad rahva lemmikud Uudo Sepp, Maian, Shanon, 2 Quick Start ja Genka koos Paul Ojaga," tutvustas kontserdi kava Kesklinna vanem Vladimir Svet.

Enne südaööd saab ekraanide vahendusel jälgida vabariigi presidendi uusaastapöördumist, millele järgneb hümni ühislaulmine. Täpselt südaööl algab traditsiooniline tuleetendus. Juba päeval kell 15 aga tantsitakse juubeliaasta lõppemise puhul Vabaduse väljakul ja veel Eesti 15 linna keskväljakul EV100 algatuse „Eesti tantsib“ viimane ühistants.

Programm „Sajaga edasi, Tallinn!“ sünnib Kesklinna valitsuse, EV100 korraldustoimkonna ja Eesti Rahvusringhäälingu koostöös.

Aastavahetuspeo ajal Vabaduse väljakul tagavad turvalisuse politsei ja turvatöötajad. Peoalale on kaheksa sissepääsu, siseneda pole lubatud kaasatoodud alkohoolsete jookide ja pürotehnikaga. Väljakul on mobiilne esmaabipunkt.

Autoliiklus Vabaduse väljaku ümbruses on piiratud betoontõketega kella 21.30 ja 01.30 vahel. Öösel on ühistranspordiliinide tööaeg linna põhisuundadel pikendatud. Täiendavad väljumised on alates kella 01.00-st bussiliinidel nr 1A, 8, 40, 42, 60, 63, 67, 68 ja 18; samuti trolliliinidel nr 1 ja 3 ning trammiliinidel nr 1 ja 4. Täpsem plaan www.tallinn.ee/est/kesklinn/.