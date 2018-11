Juubeliaasta isadepäeva tähistatakse Tallinna lauluväljakul

EV100 isadepäeval toimub kontsert ja ühistegevused peredele, samuti on lauluväljakul tutvumiseks suur militaartehnika väljapanek. Sündmusest teeb erisaate Eesti Televisioon.

„Juubeliaastal on kõik isad peredega oodatud Tallinna lauluväljakule, et tunda rõõmu isaks olemisest ja lähedastega koos veedetud ajast,“ ütles Riigikantselei EV100 suursündmuste juht Margus Kasterpalu. „11. novembril möödub ka sada aastat esimese ilmasõja lõpust, mis on oluline pöördepunkt Eesti Vabariigi kujunemisel.“

Kaitseväe strateegilise kommunikatsiooni keskuse produtsent Kerli Dello sõnul täitub Tallinna lauluväljak ning selle siseruumid põnevate sündmustega.

„Armastatud esinejate muusika saatel saavad lapsed isadega takistusrajal mõõtu võtta ning tutvuda Kaitseväe ja liitlaste tehnika, relvastuse ja varustusega. Soodsa ilma korral tuleb kohale lausa helikopter ning Kaitseliidu soomusauto Estonia.“

EV100 isadepäeval esinevad Kaitseväe orkester, Swingers koos Tanja Mihhailova ja Birgit Sarrapiga, Ariadne, Vajé ning Vabariigi pillimees.

Tallinna lauluväljaku kontserdil õnnitletakse ka Aasta isa 2018. Väljas on Kaitseväe ja liitlaste tehnika, seiklusrada ja palju muud. Lauluväljaku siseruumides saab proovida sõdurivarustust, kohal on pöörlev auto, Eesti Kaitsetööstuse Liidu esindajad ja mereväe tuukrid oma varustusega. Päevajuht on Venno Loosaar.

ERRi elamussaadete toimetuse juht Karmel Killandi lausus, et isadepäeva puhul on eriline ka Eesti Televisiooni saatekava.

„Alustame hommikul otseülekandega, et viia kodudesse üle Eesti toredad hetked EV100 isadepäeva sündmuselt lauluväljakul, kuid terve päeva vältel leiab eetrist saateid, mis rõhutavad isade ja laste erilist suhet,“ lisas Killandi.

EV100 isadepäev toimub Tallinna lauluväljakul 11. novembril kell 11-15 ja on kõigile osalejatele tasuta. Sündmust korraldab Kaitsevägi.