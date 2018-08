Jutt poliitkulissides: kas Herkel ja Vabaerakond plaanivad liituda Eesti 200-ga? Herkel: „Ära iialgi ütle iial”

Delfini jõudis kuuldus, et vennatapusõda pidava Vabaerakonna juht Andres Herkel kaaluvat hapu olukorra päästmiseks võimalust liituda Eesti 200-ga. „See ei vasta tõele,” ütles Herkel, kuid möönis, et ta on vestelnud Eesti 200 inimestega telefonitsi.

Samas, küsimusele, kas tal pole ka plaani Eesti 200-ga ühineda, vastas ta: „Ära iialgi ütle iial. Kindlasti on mõistlikum koostöö, kui see, et Eestis tehakse mitut Vabaerakonda – igaüks oma nurgas.” Sellest hoolimata kinnitas ta, et praegu sellist ettepanekut ei ole.

Teisalt olevat Herkelil Eesti 200-ga pidev kontakt. „Olen sellest ka juhatuse liikmeid informeerinud ja erakonna liikmeid, kui sellest on juttu olnud,” tõdes ta. Ehkki konkreetseid kõnelusi praegu polevat, ei välistanud Herkel võimalikke läbirääkimisi tulevikus.

Eesti 200 nõukogu esimees Kristina Kallas, maakondlik koordinaator Igor Taro ja tegevjuht Henrik Raave kinnitasid kui ühest suust, et neil pole Herkeli ega Vabaerakonnaga mingeid läbirääkimisi olnud. Eesti 200-l polevat ka vähimat huvi agoonias erakonnaga end siduda. Tutvust olevat küll mõne aja eest tehtud, kuid kiiresti mõisteti, et nende vaated lahknevad mõnes küsimuses kardinaalselt, eeskätt lõimumises.

Herkel aga nimetas isegi Isamaaga taasühinemist ebareaalsemaks, kui liitumist Eesti 200-ga. „Ma ei tea, kust tuleb kramplik püüd omistada minule mingeid läbirääkimisi Isamaaga, mida ma pidanud pole,” imestas ta.

Herkeli teada on huvi tundnud ainult Isamaa liikmed, kes on Vabaerakonna inimestega käinud ükshaaval rääkimas. Ent neid jutte ei saavat pidada ametlikeks, samuti polevat need jõudnud kordagi juhatusse.