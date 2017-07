Justkui riiklik saladus: Kalev SPA juht ei kommenteeri, kas 50-meetrine bassein säilib või mitte

Praeguseks on selge, et Kalev Spa ümberehitustööd kestavad planeeritust aasta jagu kauem, ent selle taust jääb segaseks ning paljude küsimuste osas on spa juhi suu lukus.

Kalev Spa juhatuse liige Tõnu Tanvell ütles Delfile, et eeldatust halvemas seisukorras on kogu basseiniruumi kaarlae niiskust ja klooriaure takistav pinnakate, mis tuleb täielikult eemaldada, põhikonstruktsioonideni puhastada ning teostada uus ja kaasaegne pinnatöötlus. Kuna 50 aastat tagasi ehitatud basseinikehandil on aegade jooksul tekkinud kahjustusi, siis basseinipõhja betoonplaat koos olemasolevate aluskihtidega vajab täiendavaid uuringuid.

Tanvell ei soovinud kommenteerida, kas 50-meetrine bassein jääb spaasse edaspidi alles. Miks ta sellest rääkida ei soovi, ta ei täpsustanud. Samamoodi jäi selgusetuks, miks ei avata hoone seda osa, kus on jõusaal ja treeningsaalid. Praeguse plaani kohaselt avatakse siis nii need kui bassein tuleva aasta augustis.

Tõnu Tanvelli sõnul on remondiaja pikenemine seotud sellega, et ehituskonstruktsioonide avamise käigus on ilmnenud mõningate hoone konstruktsioonide oodatust halvem seisukord, mille tõttu tuleb teostada täiendavaid ekspertiise.

Ta lisas, et basseiniga seotud tehnilised probleemid selgusid alustatud lammutustööde käigus ja need vajavad põhjalikku tehnilist ekspertiisi, uute tehniliste lahenduste ja täiendavate projektide tellimist.

"Kuna sellega kaasnevad lisatööd on väga aja- ja töömahukad ning kogu renoveerimisprojekt on osutunud oodatust keerukamaks, siis soovime selle teostada läbimõeldult, tehniliselt kaasaegsete ja õigete lahendustega ning vastavalt meie klientide vajadustele ja ootustele," rääkis Tanvell. Kui kalliks see kõik maksma läheb, ta ei öelnud.

Kogu veekeskus alates riietusruumidest kuni basseinideni saab uue näo, lisandub atraktsioone, lõõgastusalasid, saunu ja mullivanne nii veekeskuse sees kui ka väliterrassil.