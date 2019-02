Justiitsminister tutvustas valitsusele ohvriabifondi loomise plaani

"Minu kindel seisukoht on, et see raha tuleks anda ohvritele kurjategijalt välja mõistetud kahjude katteks, juhul kui viimane ise neid ei hüvita. Sellisel juhul ei pea ohver enam tegelema kurjategijalt raha kättesaamisega, vaid see jääb riigi kanda," ütles justiitsminister Urmas Reinsalu.

Riik maksab ka praegu kuriteoohvritele hüvitist, kuid õigus sellele on üksnes neil, kes on langenud raske isikuvastase kuriteo ohvriks, mille tagajärjeks on vähemalt nelja kuu pikkune tervishäire või raske tervisekahjustus. Samuti saavad seda inimesed, kes sõltusid kuriteo tõttu surma saanu sissetulekust või kes tasusid ohvri matusekulud.

"Samas võivad ka näiteks vägivalla ohvriks langemisega kaasneda arvestatav kahju tervisele või varale. Näiteks olukorras, kus inimeselt röövitakse raha ja telefon ning lisaks murdub tal löömise tagajärjel hammas, on kindlasti tegemist suure väljaminekuga, sest hambaravi on kulukas ja uue telefoni ostmine samuti. Sellises olukorras on kannatanul tekitatud kahju tihtipeale väga keeruline kurjategijalt kätte saada," selgitas Reinsalu.

Ohvriabi fondi poole saaks pöörduda kannatanu, kelle kasuks on kohtuotsusega kuriteoga tekitatud kahju välja mõistetud. Kahju hüvitamise eelduseks oleks täitemenetluse alustamine ning selle tulemuseta jäämisel avaldus koos kohtutäituri väljastatud tõendiga ohvriabifondile.

Ettepaneku järgi hüvitataks ohvriabifondist väljamõistetud kahju täies ulatuses kuni 1 000 euro suuruse kahju korral, üle selle summa ulatuvatest kahjunõuetest hüvitataks 80 protsenti, kuid mitte vähem kui 1 000 eurot. Peale summa hüvitamist läheb nõudeõigus üle riigile.