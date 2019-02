Justiitsminister tegi taas välisministrile etteheite: natsionalismi ei saa hukka mõista, vastasel juhul eemalda see oma kõnest!

"Arutelul valitsuses ei peetud võimalikuks Sinu äraolekul tektsi muuta. Sellest johtuvalt palusid valitsusliikmed eesotsas peaministriga mul see probleemiasetus nimetatud küsimuses edastada välisministeeriumile," vahendas Reinsalu oma mõtteid. Ta palus Mikseril eemaldada kõnest viide natsionalismile

Välisminister Sven Mikser edastas päringule natsionalismi puudutava osa oma teisipäevasest kõnest:

„Tahan lõpetuseks veelkord rõhutada, et Eesti huvid lähtuvad meie väärtustest. Meie huvid on parimal moel kaitstud liberaalsete väärtuste ja reeglitel põhineva koostöö edendamisega. Eestil on oma saja-aastases ajaloos iseseisva riigina läinud hästi, kui liberaalne väärtusruum on rahvusvahelisel areenil domineerinud ja olnud kaitstud. Euroopal on hästi läinud, kui rahvusvaheliste Tahan lõpetuseks veelkord rõhutada, et Eesti huvid lähtuvad meie väärtustest. Meie huvid on parimal moel kaitstud liberaalsete väärtuste ja reeglitel põhineva koostöö edendamisega. Eestil on oma saja-aastases ajaloos iseseisva riigina läinud hästi, kui liberaalne väärtusruum on rahvusvahelisel areenil domineerinud ja olnud kaitstud. Euroopal on hästi läinud, kui rahvusvaheliste suhete süsteemi märksõnadeks on olnud reeglitepõhisus ning riikide suveräänsust austav koostöö. Meie kontinendi tumedamad peatükid seevastu on kirjutatud ajal, mil piiratud rahvuslik enesehuvi on seatud ettepoole rahvusvahelisest koostööst või kui liberaalseid ideaale, väärtusi ja vabadusi on maha surutud ja hävitatud.

Loe veel

Kui demokraatial, turumajandusel, kodaniku- ja inimõigustel, õigusriigil ning solidaarsusel põhinev väärtusruum on kellegi meelest Euroopale koormavaks muutunud, siis peame ka küsima, mis on alternatiiv? Kui piiratud rahvuslikud enesehuvid on jagatud väärtustest kõrgemal, siis millisel alusel peaksid rajanema liitlassuhted? Kui me ei soovi olla solidaarsed oma liitlaste ja partneritega, siis miks peaksid olema teised solidaarsed meiega? Kuidas vastata väljakutsetele, mis on seotud illiberalismi, autokraatia, natsionalismi, isolatsionismi ja mõjusfääride väärtustamisega? Rahvusvaheliste suhete süsteemi märksõnadeks on olnud reeglitepõhisus ning riikide suveräänsust austav koostöö. Meie kontinendi tumedamad peatükid seevastu on kirjutatud ajal, mil piiratud rahvuslik enesehuvi on seatud ettepoole rahvusvahelisest koostööst või kui liberaalseid ideaale, väärtusi ja vabadusi on maha surutud ja hävitatud," lõppeb kõne.

Välisministeeriumi pressiesindaja Armo Vask võttis kõne kokku: "Nagu tekstist näha, siis pole Urmas Reinsalu viidatud sõnakasutus kuidagi seotud Eesti sisepoliitikaga, vaid Euroopas valitsevatest meeleoludest, liitlaste solidaarsusest ja ühisest väärtustest ning igaühe piiratud rahvuslikest huvidest,".