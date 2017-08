Justiitsminister Reinsalu tegi ettepaneku toetada EKRE algatatud kooseluseadusevastast eelnõud

Maikuus algatas EKRE kooseluseaduse kehtetuks tunnistamise eelnõu, mispeale andis riigikantselei justiitsministeeriumile ülesandeks vaadata ministeeriumite seisukohad ning esitada ettepanek valitsuse arvamuse kujundamiseks.

Justiitsminister Urmas Reinsalu tegi kolmapäeval ettepaneku EKRE algatatud eelnõud toetada. Reinsalu selgitas avalduses, et kooseluleping on selle sõlminud osapooltes tekitanud palju õiguslikku ebakindlust ja selgusetust, mida ilmestavad ka mõningad kohtuasjad.

"Sellise olukorra jätkumist ei saa pidada õigeks ja ebaselguse edasise süvendamise vältimiseks tuleks olukorras, kus poliitilist kokkulepet kooseluseaduse rakendusaktide vastuvõtmiseks ei paista lähiajal saabuvat, tunnistada kooseluseadus kehtetuks," teatas Reinsalu.

Sise- ja sotsiaalministeeriumi hinnangul ei tohiks aga EKRE algatatud eelnõud valitsuse tasandil pooldada.

Siseministeerium põhjendab oma seisukohta argumendiga, et kooseluseadus on vajalik mitteabielulises kooselus elavate paaride kaitseks. Lisaks seaks ministeeriumi hinnangul seaduse kehtetuks tunnistamine ohtu kooselulepingu sõlminud isikute õiguskindluse ja õiguspärase ootuse. Praeguseks on siseministeeriumi andmetel sõlmitud 49 kooselulepingut.

"Seaduse kehtetuks tunnistamine ei puuduta üksnes registreeritud elukaaslasi vaid võib puudutada ka nende (ühiseid, mitteühiseid) lapsi, rääkimata siinjuures registreeritud elukaaslaste varalistest ja muudest suhetes," lisab siseminister Andres Anvelt juuni algul esitatud avalduses Reinsalule.

Sotsiaalministeerium tõi põhjendusena välja, et riik peab kaitsma vähemuste õiguste kaitset. Sotsiaalministeeriumisse kuuluva tervise- ja töökaitseministri Jevgeni Ossinovski juunikuus esitatud seisukohas teatab ta, et Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ettepanek kooseluseaduse tühistamiseks on vastuolus Eesti Vabariigi põhiseaduse ja sotsiaalse õigusriigi põhimõtetega. "Eesti on õigusriik, kus kõigile inimestele peavad olema tagatud võrdsed võimalused," seisab seisukohas.

Sotsiaalministeeriumi ministriteks on sotsiaalkaitseminister Kaia Iva (IRL) ning tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski (SDE). Siseminister on Andres Anvelt (SDE).