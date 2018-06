Justiitsminister Reinsalu Savisaare kaasusest: haigus ei tohi anda inimesele immuniteeti, seadus tuleb üle vaadata

Justiitsminister Urmas Reinsalu hinnangul ei tohi haigus anda ühelegi inimesele menetluslikku immuniteeti ning kui sellised tõlgendused kohtupraktikas tekivad, tuleb kriminaalmenetluse seadustik tema sõnul kriitiliselt üle vaadata.

„Seadus näeb ette, et kui süüdistatav on parandamatult haigestunud ning ei ole seetõttu võimeline kriminaalmenetluses osalema ega karistust kanda, võib kohus menetluse lõpetada. Ent ütlen ühemõtteliselt, et selle sätte mõte on anda võimalus humanistlikel kaalutlustel menetlus lõpetada, aga see ei kanna endas täiendava isikliku puutumatuse eesmärki. Kui seaduses selline lünk on, siis tuleb see kriitiliselt üle vaadata,“ sõnas justiitsminister.

Reinsalu peab oluliseks, et seadus peab võimaldama haige inimese kohtuistungile kaasata selliselt, et tema tervisemuresid küll arvestatakse, kuid samal ajal suudab riik tagada ka venitusteta kohtumenetluse läbiviimise. „Kehtiv seadus võimaldab süüdistatava kaasamist videolahenduste abil vaid juhul, kui süüdistatav sellega nõus on. Minu hinnangul ei tohi see säte kaasa tuua olukorda, mis võimaldab süüdistataval menetlusest kõrvale hoida, kui tal selline eesmärk on. Käimasolev kriminaalmenetluse revisjon tegeleb paindlike digitaalsete lahenduste välja töötamisega, mistõttu olen andnud ametnikele korralduse seaduse ka selles küsimuses üle vaadata, kuidas neid lahendusi ära kasutada ka ilma süüdistatavate nõusolekuta,“ ütles Urmas Reinsalu.