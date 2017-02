Justiitsminister Reinsalu kaebab Reimo Metsa kasuks langetatud halduskohtu otsuse edasi

Riik kaebab ringkonnakohtusse edasi Tallinna halduskohtu otsuse, mis kohustas riiki maksma kahjutasu kooseluseaduse rakendusaktide vastu võtmata jätmise eest.

"Olen tutvunud halduskohtu lahendiga. Vastustajana ei nõustu ma selle otsuse põhjendustes toodud argumentidega," ütles justiitsminister Urmas Reinsalu. Ta kinnitas, et ta on andnud korralduse esitada Eesti riigi nimel kaebus ringkonnakohtule, vahendasid ERR Uudised.

"Justiitsministrina olen ühemõtteliselt seisukohal, et kellelegi ei saa tekkida subjektiivseid õigusi seadusest, mida ei ole olemas ning mis on parlamendi menetluses eelnõuna. Isiku õigusi ei saa rikkuda pelgalt fakt, et mingi kindla nimega õigusakti ei eksisteeri," sõnas Reinsalu.

Tallinna halduskohus leidis teisipäeval seksuaalvähemuste kaitsjana tuntud Reimo Metsa kaebust arutades, et kooseluseaduse rakendusaktide vastu võtmata jätmisega on riik tekitanud huvipoolele kahju ja peab maksma kahjutasu.

Halduskohus rahuldas Metsa kaebuse osaliselt, mõistes justiitsministeeriumilt Metsa kasuks välja mittevaralise kahju hüvitise 1500 eurot. Kohus asus seisukohale, et kaebajale on seadusandja tegevusetuse tõttu tõesti tekkinud mittevaraline kahju. Kahju on tekkinud tema väärikuse alandamise ja eraelu puutumatuse läbi ning seadusandja tegevusetuse ning kaebajale kahju tekkimise vahel on põhjuslik seos.