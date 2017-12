Justiitsminister kuulutas välja konkursi viie kohtuniku leidmiseks

Justiitsminister Urmas Reinsalu kuulutas välja konkursi kolmele Harju maakohtu, ühele Tartu maakohtu ja ühele Tallinna halduskohtu kohtuniku kohale.

"Otsime kohtunike ridadesse uusi inimesi, kes annaksid omapoolse panuse ausa kohtumõistmise järjepidevusse. On oluline, et uued kohtunikud suudaksid hoida õigusemõistmise autoriteeti ning kohtunike väärikust," selgitas justiitsminister Reinsalu.

Konkursile on oodatud kandideerima Eesti Vabariigi kodanikud, kellel on vähemalt viieaastane töökogemus õiguse õppesuuna kvalifikatsiooni eeldaval ameti- või töökohal, või kes on töötanud kohtunõuniku või kohtujuristina vähemalt kolm aastat, ning kes on sooritanud kohtunikueksami või on sellest vabastatud.

Konkursil osalemiseks tuleb Riigikohtu esimehele esitada konkursil osalemise avaldus, kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeet, Eesti kodakondsust tõendava dokumendi, haridust tõendava dokumendi ja akadeemilise õiendi koopia.

Detailsed kohtunikule esitatavad nõuded ning ametisse asumise kirjeldus on leitavad kohtute seaduse paragrahvides 47-56.