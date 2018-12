Justiitsminister annab esmakordselt välja sõnajulguse missiooniauhinna

„Me ei saa unustada ülekohut, mida on meile ja teistele rahvastele tehtud. Täna väärtustame inimõigusi, demokraatiat ja õigusriiki, millele ma ei näe alternatiivi. Neid väärtusi ei olnud võimalik rajada kommunistlikule ideoloogiale ja peame seisma sirge seljaga vastu ükskõik millisele ideoloogiale, mis neid väärtusi eirab või neid jalge alla tallab,“ ütles Urmas Reinsalu. „On tänuväärne, et meie seas on inimesi, kes julgevad seista ajaloolise tõe eest, julgevad meenutada kurjust ega reeda meie esivanemate mälestust. Just selliseid inimesi tunnustame Arnold ja Heli Susi nimelise sõnajulguse missiooniauhinnaga,“ sõnas justiitsminister.

Auhinna kandidaadi seab üles justiitsministri moodustatud kolmeliikmeline komisjon ja auhinna saaja kinnitab justiitsminister käskkirjaga. Komisjoni kuuluvad justiitsministeeriumi avalike suhete juht, Eesti Vabadusvõitluse ja Vastupanuliikumise Mälestusliidu ning Eesti Memento Liidu esindajad. Auhind koosneb rahalisest preemiast ja klaastaiesest. Preemia suurus on seotud aastaarvuga, seega on 2019. aastal preemia 2019 eurot.

Arnold Susi (1896–1968) oli Vabadussõja vabatahtlik, Eesti riigi ülesehitaja, õigusteadlane, ühiskonnategelane, Otto Tiefi valitsuse haridusminister, poliitvang ja memuarist. Heli Susi (1929) on Arnold Susi tütar, tõlkija, toimetaja, õpetaja, isa mälestuste jäädvustaja. Kogu maailma sõnavabaduse ja sõnajulguse eest seisev literaatide PEN-klubi valis Heli Susi 2018. aastal oma auliikmeks.