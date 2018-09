Justiitsminister andis kooliaasta alguse puhul lastele ja vanematele rea nõuandeid

Kõigepealt soovitas Reinsalu astuda välja ebaõigluse vastu. "Suhted sõpradega on Sinu jaoks olulised. Kui need põhjustavad sinus hirmu, ebakindlust ja sunnivad tegema asju, mida sa tegelikult teha ei taha, siis on sul õigus sellest välja astuda. Kui näed ebaõiglust, siis hakka astuma, aga mitte ebaõigluse poole, vaid selle vastu."

Lisaks manitses minister lapsi olema liikluses tähelepanelik. "Liigeldes tänaval ära unusta enne teele astumist klapid kõrvast võtta ja ära peida silmi liigselt telefoni - pea püsti."

Samuti tuletas Reinsalu meelde, kui oluline on turvalisus internetis. "Sõbrad võivad nalja pärast postitada pilte ja videosid, mis mõeldud vaid omavahel jagamiseks, aga tea, et internetti laetud pildid jäävad sinna igavesti. Ei ole õige suhelda internetis usalduslikult võõrastega, kellega Sa päris elus kohtunud ei ole. Võõras ei pruugi olla see, kellena ta ennast esitleb."

Reinsalu soovitas vahet teha ka headel ja halbadel saladustel. "Kui saladus paneb Sind ennast halvasti tundma, on see halb saladus ja seda ei pea saladusena hoidma – sellest tuleb rääkida. Kirjuta või räägi oma vanema, hea sõbraga või küsi nõu lastabi telefonilt, veebikonstaablilt, õpetajalt. Ära jäta küsimata, kartes, et Sinu küsimus on rumal või Sul on piinlik – nõu saad küsida ka anonüümselt."

Ka vanematele andis minister mitu olulist soovitust. "Kui lapsel on mure, julgustage teda rääkima juhtunust oma sõnadega. Kuulake last tähelepanelikult. Tunnustage teda rääkimise eest. Julgustage last tulema alati teie juurde, kui midagi juhtub. Lapsel võib olla piinlik mõnest asjast rääkida. Öelge lapsele, et ta pole juhtunus süüdi. Uskuge last."