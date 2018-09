Justiitsministeerium: kohtuametnike palk on murettekitavalt madal ja takistab sujuvat õigusmõistmist

Harju Maakohtu uus hoone Foto: Madis Veltman

Riigikohtu esimees Priit Pikamäe avaldas valitsusele kirja, milles küsib riigieelarvest lisaraha kohtuametnike palkade tõsmiseks. Kirjas rõhutab ta, et kuigi tuleva aasta riigieelarve näeb ette kohtunike ja kohtujuristide palkade tõusu, siis just kohtuametnike palk on kahetsusväärselt väike.