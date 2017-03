Justiitsministeerium kaitseb SKA kolimist: 60 miljoni asemel maksaks see 3-5 miljonit

Justiitsministeerium peab Sisekaitseakadeemia üleviimise kulude hinnangut ülepaisutatuks ning on valmis kooli ümberkolimist ise mõistlike kuludega korraldama.

"Sisekaitseakadeemia üleviimise alginvesteering ei erine oluliselt kooli peahoone Tallinnasse jätmise ja Narva üksnes praktikabaasi rajamise maksumusest. Mõlema variandi täiendav investeeringukulu on vahemikus 3-5 miljonit eurot. Kooli üleviimisel lisandub püsikulu õppejõududele regioonitasu maksmiseks, mille suurus sõltub motivatsioonpaketi täpsest koosseisust," ütleb ministeeriumi avalike suhete juht Riina Solman.

"Sisekaitseakadeemia Ida-Virumaal on oluline riigi kohaoleku sümbol, mis julgustab ettevõtjaid ja spetsialiste Ida-Virumaale minema. Kahtlemata avaldab eestlaste osakaalu suurenemine kohalikus kogukonnas positiivset mõju nii integratsioonile kui ka riigiasutuste usaldusväärsuse kasvule," lisab Solman.

Ministeeirumi arvutused erinevad oluliselt senistest. "Justiitsministeeriumi arvutused sisaldavad uue õppehoone ja selle juurde kuuluva taristu ja ühiselamu loomist. Politsei kiirreageerijate vajadused saab lahendada Tallinna vangla kõrvale juba rajatavate politseihoonetega. Samuti sisaldab arvutus kooli rajamiseks vajaliku krundi soetamist Narva linnas," selgitab Solman. "Ei ole vajalik rajada ujulat, sest selleks saab kasutada ühte kolmest Narva koolibasseinist, mille renoveerimist võiks riik toetada. Kui Siseministeerium planeeris ühiselamusse 720 kohta, siis justiitsministeerium on arvutustes lähtunud optimaalsest vajadusest, mis on 600 kohta. See on oluline erinevus, mis mõjutab näiteks juba ühiselamu rajamise maksumust."

Riigikontrolör Alar Karis viitas täna riigikogus arupärimisele vastates, et kuigi mõne ministri sõnul on kolimine juba otsustatud, siis on selle hind ääretult ebaselge. Siseministeerium hindas näiteks kolimise hinnaks 60 miljonit eurot.