Justiitsministeerium jagab enne valimisi raha Isamaale lähedal seisvatele MTÜ-dele

Murtud Rukkilille Ühing, Eesti Omanike Keskliit ja Eesti Korteriühistute Liit saavad igaüks 50 000 eurot. Eesti Endiste Metsavendade Liit ja Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu saavad mõlemad 100 000 eurot tegevustoetusteks.

Eelneval kahel aastal pole need organisatsioonid riigieelarvest raha saanud.

Reinsalu selgitas nende toetamist justiitsministeeriumi tavapärase tööga.

"Need on organisatsioonid, mis on seotud sellega, mis puudutab nii korteriühistute uue seaduse rakendamist ja sellega seotud teavitamistööd kui ka justiitsministeeriumi ülesannet, mis puudutab mälupoliitikaga tegelemist. Justiitsministrina juhin ka represseeritute valitsuskomisjoni. Selle poolest on represseeritute organisatsioonide toetamine igati loogiline," ütles Reinsalu.

Ta ütles, et ühel või teisel moel on neid organisatsioone ikka riigieelarvest toetatud. See toetus näitab, et riik peab oluliseks neid küsimusi, millega need organisatsioonid tegelevad.

Justiitsministeeriumi eelarverealt toetatakse ka mitmeid teisi asutusi. Üks neist on MTÜ Inimõiguste Instituut, mis saab järgmisel aastal sellega võrreldes 50 000 eurot toetust juurde. Kuna inimõiguste temaatikaga tegeleb Eestis ka teisi MTÜ-sid, on vahel küsitud, miks ei korralda riik soovitud eesmärkide saavutamiseks konkurssi eri MTÜ-de vahel.