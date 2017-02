Juske: on enam kui kahetsusväärne, et minister astus taas Kremli propagandareha otsa

Tallinna sotsiaaldemokraatide aseesimees Jaak Juske avaldab kahetsust, et Kremli-meelsele haridusminister Mailis Reps astus taas Kremli propagandareha otsa.

"On enam kui kahetsusväärne, et minister Reps astus taas Kremli propagandareha otsa. Valitsuse liige peaks teadma, et iga oma sõna tuleb eriti põhjalikult kaaluda. Et enne intervjuu andmist tuleb veenduda, millise meediakanaliga ikka täpselt tegu on," sõnas Juske.

"Holokausti ja eestlaste küüditamist ei saa võrrelda. Väita, et üks oli hullem kui teine. Mõlemad on omal moel räiged inimsusevastased kuriteod. Ka ühe inimese kannatus totalitaarse reźiimi terrori all on liiast. Mis siis veel rääkida tuhandete või miljonite kannatustest. Olen hea meelega valmis proua ministrile sel teemal ajaloolist tausta avama," lisas Juske.

Kremli-meelne portaal Sputnik avaldas jaanuari lõpus intervjuu Mailis Repsiga, kus minister võrdles küüditamist ja holokausti ning leidis, et viimane oli hullem. Reps rääkis intervjuus, et kogu tema pere küüditati Siberisse ja paljud neist ka hukkusid seal, kuid siiski on holokaust hullem, kuna tegu oli ühe etnilise grupi süsteemse hävitamisega.