Jurist: koera piinanud omaniku suhtes oleks saanud juba varem midagi ette võtta!

Loomakaitse liidu jurist Piret Tees leiab, et Tapa vald saanuks esmaspäeval avalikkuse tähelepanu alla sattunud piinatud koera omaniku suhtes varem midagi ette võtta.

"Elanikud teavitasid nii valda kui ka politseid proua Marest, kelle koerad kahtlastel asjaoludel surevad ja kelle juures piinles ka äravõetud koer Hallike. Samuti tegeles Marega juba aastaid sotsiaaltöötaja Sirje Salura. Leian, et vald eksib, kui väidab, et nad on teinud kõik endast oleneva," ütles Tees Õhtulehele.

Tapa vallavanem Alari Kirt ütles, et selleks on kõik tehtud, et Mare ja koer saaksid abi, kuid vaimse tervise kontrolli saab inimese suunata ainult tema nõusolekul või kui ta on ühiskonnale ohuks. "Kui ta on lihtsalt loomale ohtlik, siis pole meil mingit õigust sekkuda," sõnas ta.

Hallike võeti loomakaitsjate ja aktivistide eestvõttel ja sekkumisel omanikult pärast seda, kui avalikkusesse ilmusid videod sellest, kuidas naine haiget koera mööda maad lohistas.

Omaniku käest päästetud Hallike ise asub praegu loomakaitse liidu turvakodus Albu vallas. Teda ootab ees pikk ja kulukas ravi, milleks liit ootab heade inimeste annetusi.

