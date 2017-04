Jüri Saar: Keskerakond on viletsa valitsuskoalitsiooni ebakompetentne juhtpartei

Kriminoloogia professor Jüri Saar leiab, et valitsuserakonnad on praegu kehvas seisus, parimas positsioonis on aga hoopis Reformierakond.

"Esmapilgul kõige rohkem kaotanu, võimult tõrjutud Reformierakond, on tegelikult kõige rohkem võitnud," kirjutab Saar (Vabaerakond) Sirbis. "Nüüd saab see erakond tegelda kaua igatsetud sisekaemuse ja meeleparandusega, laadida patareisid, mis olid pärast 17 aastast võimulolekut tühjaks saanud."

Ta jätkab, et keskerakondlased aga on vastupidiselt pealiskaudsele muljele sattunud halba olukorda, kuigi nad seda ise veel ei adu ja elavad jätkuvalt võimulesaamise eufoorias. "Keskerakond pole enam ohtlik opositsioonierakond, vaid viletsa valitsuskoalitsiooni ebakompetentne juhtpartei. Erakonna sees ollakse varjamatult venemeelsete aktiivliikmete (Toom, Stalnuhhin) mõju all: venekeelne valijaskond ja head suhted Moskvaga on präänik ja malakas, millega Ratast ja tema leeri pidevalt ähvardatakse."

Ta märgib, et veel kehvemas seisus on sotsid ja IRL - näiteks sotsid tahavad välja näha tolerantsed ja tsiviliseeritud, nagu näiteks Põhjamaadel kombeks, kuid peavad nüüd valitsuses olles laulma "Internatsionaali" koos proletaarsete löömameestega. "Hoopis hulluks on aga minemas IRLi olukord: lubati Eesti asi püsti hoida, kuid nüüd vangub erakond ise jalgadel sel määral, et kukub kohe pikali."

Saar nendib, et Eesti poliitika on punnseisus ning tõsine mõttekoht saabub pärast kohalikke valimisi, mis on ilmselt mõnele koalitsioonierakonnale katastroofilised. "Siis saab ka selgeks praeguse valitsuse edasikestmine, milles on juba praeguse seisuga põhjust sügavalt kahelda."

Vastuseks Saarele sõnas riigikogu keskfraktsiooni esimees Kersti Sarapuu, et konstruktiivsest kriitikast saaks järeldusi teha, kuid hetkel on tegemist argumentideta rünnakuga.

Sarapuu sõnas, et valitsus töötab ühiselt, ette on võetud väga palju ning suuremad muudatused on ees ootamas. "Kui tulumaksuvabamiinimumi tõus 500 euroni, pensionireform, haldusreform, riigireform, lastetoetuste tõus, õpetajate palga tõus ja muu on Jüri Saare arvates on ebakompetentne riigijuhtimine, siis tuleks seda otse öelda. Hetkel on paraku raske temaga milleski debateerida," tõdes Sarapuu.

Ta nimetas veidraks Saare süüdistust kellegi mõju all olemisest. "Erakonnal on valitav juhatus ja erakonna otsused tehakse ühiselt. Muidugi on erakonnas erinevaid arvamusi ning esimehekski võib kandideerida mitu inimest, mis ongi vähemalt meie erakonnas loomulik, kuid koos töötatakse Eesti eest,“ kinnitas Sarapuu.