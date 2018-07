Jüri Ratase valitsus kaotab veel ühe kindla toetaja riigikogus, aga püsib

Kui parteitu Urve Palo asub peale ministriametist lahkumist tööle riigikogu liikmena, väheneb veel ühe võrra nende arv, kelle hääle peale saab peaminister Jüri Ratas alati loota.

Jüri Ratase valitsusse kuuluvatel Keskerakonnal, Isamaal ja sotsiaaldemokraatidel on riigikogus praegu 54 häält.

Kaks häält läksid kaduma, kui Marko Mihkelson ja Margus Tsahkna lahkusid IRL-ist. Segadust on olnud ka Keskerakonnas, kus Edgar Savisaare kukutamise järel on mõned saadikud käitunud ennustamatult.

Sotsiaaldemokraadid on seni olnud hääletustel üsna usaldusväärsed ja pole põhjust arvata, et Palo hakkaks järsku valitsusele vastu hääletama. Ometi tähendab Palo tänane otsus, et kindlate häälte arv, millele Ratas saab alati loota, kahanes veel ühe võrra.