Jüri Ratase töövisiidilt koju lennutanud rendilennuk maandus Tallinna lennujaama asemel hoopis Ämari lennuväebaasis

Ööl vastu tänast jõudis Jüri Ratas eralennufirma Panaviatic lennukiga tagasi Eestisse, ent Tallinna lennujaama asemel maanduti Ämari lennuväebaasis. Põhjus on proosaline - lennujaamas ei lubata hilisel tunnil maanduda kellelgi

Ratas viibis ühes saatjaskonnaga eile visiidil Kreekas ning Küprosel. Lennati Panaviaticu Learjet 60-ga, mille maksimumkiirus on 868 km/h. Starditi Tallinna lennujaamast, esimene peatus oli Kreekas Ateenas ning teine Küprosel Nicosias. Tagasi hakati lendama hilistel õhtutundidel.

Pärast südaööd võis flightradar24.com vahendusel näha, kuidas lennuk tasapisi Eestile läheneb. Leedu, Läti, Eesti... Tallinn pole enam kaugel! Ent ühtäkki kaob lennuk radarilt.

Piirkonda vaadates on selge, et seal saab maanduda vaid Ämaris. Töövisiidi puhul tundub see tavatu, miks ei maandutud Tallinna lennujaamas? Erakorralised turvanõuded? Seoseid Bondi-filmidega siiski otsida ei tasu.

Valitsuse kommunikatsiooninõunik Ave Tampere selgitab Delfile, et lennujaamas on öösiti laiendustööd ja lennukid seal maanduda ei saa. Nii oligi alternatiiviks Ämari. Elu see hõlpsamaks ei teinud, maanduti 1.30 ajal ja tuli veel sõita Tallinna.

Hommikul aga pidi Ratas varakult ärkama - see ka põhjus, miks öösel tagasi lennati - kuna juba kell 8 hommikul kohtus ta Stenbocki majas Euroopa Parlamendi presidendi Antonio Tajaniga, kes saabus Tallinna esmaspäeva õhtul. Just ajaline küsimus oli üks põhjus, miks sel korral kasutati rendilennukit, see läks kokku maksma umbes 30 000 eurot.

Foto: Tiit Blaat

(Hommikune kohtumine Euroopa Parlamendi presidendiga, foto: Tiit Blaat)

Mis lennujaama puutub, siis seal on tänavu kavas välja vahetada kogu lennuraja pealiskate ning lähenemistulede süsteem. Tallinna lennujaama taristu arendusdirektori Tõnu Mühle sõnul vajab lennurada kogu ulatuses uut asfaldikihti, sest viimasest asfalteerimisest on möödunud üle 20 aasta.

Rajakatte vahetustööd teostatakse eelkõige öisel ajal ning sarnaselt möödunud aastaga on lennurada suletud igal nädalal neljal ööl alates kell 00.30 kuni kell 6 hommikul. Lennurada on suletud esmaspäeva öösel vastu teisipäeva, kolmapäeva öösel vastu neljapäeva, neljapäeva öösel vastu reedet ning laupäeva öösel vastu pühapäeva. Ehitustegevus algas 4. aprillil ning alates sellest kuupäevast on ka lennurada lühendatud 2330 meetrini.