Jüri Ratase sõnum Enno Tammele ja Taavi Aasale: teatud inimesed peavad vastutuse võtma

"Tegemist on väga kahetsusväärse juhtumiga," nentis peaminister Jüri Ratas nelja Tallinna Linnatranspordi AS-i (TLT) töötaja kuriteokahtlusega kinni pidamist kommenteerides.

Kahtlustuse said liige Alar Urm, bussiliiklusteenistuse direktor Andres Herkel, bussiremonditöökodade juht Hannes Erbsen ning bussiremonditöökodade asejuht Jaanus Vink.

Ratas sõnas tänasel valitsuse pressikonverentsil, et mõistab nende käitumise hukka. "Tegemist on väga kahetsusväärse juhtumiga ja see ei ole kuidagi aktsepteeritav," rõhutas ta.

Ta lisas, et ennekõike on oluline, et ühistransporditeenust linlastele hästi edasi pakutakse.

Vastates küsimusele, kas TLT nõukogu esimees, Tallinna linnapea Taavi Aas ja juhatuse esimees Enno Tamm peaksid tagasi astuma, andis Ratas mõista, et keegi peab vastutuse võtma. "Ma arvan, et vastutuse võtmine kas juhatuse esimehe või nõukogu esimehe poolt on mõlemad igal juhul töös ja laual. Kaks-kolm päeva tuleks stabiilsus tagada, et ettevõtte igapäevatoimimine läheks normaalselt edasi, ja ma usun küll, et selles valguses peavad teatud inimesed vastutuse võtma igal juhul."

Nii Tamm kui Taavi Aas kinnitasid eile, et on võimalik, et nad oma ametikohtadest loobuvad.

