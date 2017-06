Jüri Ratase nõunik käsib, poob ja laseb Keskerakonna noortekogus: ma ootan, kuni Jaanus lahkub, lähen annan talle nurga taga peksa

Keskerakonna juhtkonna liikmetele saadeti täna koopia Keskerakonna noortekogu juhatuse liikmete kinnisest vestlusest, kus noortekogu juhiks olev peaminister Jüri Ratase nõunik Alina Tubli sõimab inimesi, lubab neile peksa anda ja planeerib erinevaid intriige, et ebameeldivad inimesed ei saaks erakonnas häid kohti.

Vestlus oli lisaks intriigidele lihtsalt täis erakonnakaaslaste kommenteerimist. Näiteks arvustas Tubli Pirita linnaosavanem Tõnis Mölderi Facebooki lehte.

"Ma arvan, et sellest tuleb selline lehekülg nagu Taavi Pukil," arvas Tubli.

"Taavi Pukil on alati Inna Fjodorova like," vastas noortekogu juhatuse liige Aleksandra Pavlova. Pukk on kesklinna linnaosavanem, Fjodorova tema asetäitja.

"Ma kustutan enne oma Facebooki konto ära kui teda laigin," teatas Tubli.

Tubli eriliseks vihaobjektiks on noortekogu juhatuse liige Triinu-Liis Paabo ja tema toetaja, Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid. Näiteks võttis Tublilt kõvasti energiat, et tõrjuda Paabo Keskerakonna roheliste kogu juhatusest.

"Karilaid ütles kolmapäeval välja, et tema tahab roheliste kogu esimeheks Triinu-Liisi. Kui ma ütlesin, et Triinu-Liis ei saa hakkama, siis ütles Karilaid, et Triinu-Liis võib sama teiste juhatuse liikmete kohta öelda. Et me ei tea, keda uskuda. Jüri ütles selle peale, et me ei saa nii noort ja kogenematut inimest sellise kogu etteotsa lasta ning ütles Karilaiule, et Karilaid kutsuks Marko Šorini esimeheks kandideerida. Karilaid lubas Markoga rääkida," kirjutas Tubli.

Loe veel

Üleval oli kahtlus, et Paabo mehkeldab sotside linnapeakandidaat Rainer Vakraga ja võib üldse sotsidesse üle minna. "Ma olen absoluutselt seda meelt, et võiks ta välja visata ja talle peksa anda," kirjutas Tubli Paabost.

"Tublid! Aitäh teile! Ma ootan, kuni Jaanus lahkub, lähen annan talle nurga taga peksa," oli Tubli üks kommentaar Karilaiu kohta.

"Tal on hambaid liiga palju Peaks kylastama hambaarsti pärast minuga kohtumist 😂," vastas noortekogu juhatuse liige Danila Kuznetsov.

Sedalaadi suhtlusstiil oli mõnede kesknoorte jaoks liig, mistõttu see väljavõte vestlusest saadeti mitmele Keskerakonna juhile.

"Noortekogu esimees on juba pikemat aega võtnud hoiaku inimesi mõnitada, solvata ja lubada endale käitumist vastavalt soovidele. Nagu seda presenteeritakse, tema võib ju kõike, tema on peaministri nõunik! Pole vist vaja tuletada meelde, et ilma selle tiitlita ei oleks ta noortekogu esimeheks saanud," teatasid oma kirjas anonüümsed kesknoored.

"Sõnum noortekogu esinaisele: Palun ära asu otsima "reetureid" meie seast, nagu sul on kombeks. Vastuta ükskord ometi oma suure suuvärgi eest, mine ja häbene oma silmakirjalikkust! Meie oleme juba pikemat aega pettunud!"

"Selline inimene ei tohiks kindlasti peaministri nõunikuna ja noortekogu esimehena oma senist tegevust jätkata, see ei ole normaalne! Seda kohutavat materjali, mis suust välja aetakse, jagub veel küllaga! Siin saadetud kirja juures on vaid mõned stiilinäited," seisab kirjas.

Kogu Keskerakonna juhtidele saadetud Tubli ja tema sõprade kirjavahetust saab lugeda SIIT

Dialoogis osalesid teiste seas:

Alina - Alina Tubli, peaministri nõnik

Pavel - Pavel Kuusik, Maardu volikogu asesimes

Carine - Karine Oganesjan, Mihhail Kõlvarti abi

Danila - Danila Kuznetsov, Lasnamäe noortekeskuse juht

Aleksandra - Aleksandra Pavlova, Mailis Repsi nõunik