Jüri Ratase kunagised annetused Keskerakonnale tekitavad küsimusi. Kas raha kuulus kellelegi teisele?

Sotsiaalmeedias levib üks tabel selle kohta, kuidas Evelyn Sepp ja Jüri Ratas annetasid mõlemad Keskerakonnale suuri summasid. Sepp tunnistas ETV saatele "Pealtnägija", et see polnud tema enda annetus, vaid raha tegelikku annetajat ta ei teadnud.



Küsimus on mõistagi selles, et kui Sepa annetused pole tema tehtud, siis kas Ratase omad on?

Keskerakonna pressiesindaja Andre Hanimägi kommenteeris, et Keskerakonnas on kokku lepitud ja jätkuvalt kehtiv praktika, et riigikogu liikmed, ministrid ning Tallinna linnajuhid annetavad erakonnale osa oma sissetulekust.

"Jüri Ratas on toetanud Keskerakonda üle kümne aasta nii linnapea, riigikogu aseesimehe kui peaministrina. 2006. aastal annetas toonane Tallinna linnapea Jüri Ratas eraisikuna Keskerakonnale 12 kuu jooksul kokku 41 840 krooni. Samamoodi näiteks 2007. aastal 35 370 krooni, 2008. aastal 50 376 krooni, 2009. aastal 64 672 krooni, 2010. aastal 83 460 krooni jne. 2017. aastal annetas Jüri Ratas Keskerakonnale 4080 eurot ehk 63 838 krooni. Seega ei eristu 2006. aasta tehtud annetuste osas," selgitas Hanimägi.

Ratas teatas, et tema mustas rahastamises ei osalenud. "Kui keegi on toonud kilekotiga sularaha, sealhulgas ka 2006, siis tuleb sellest anda korrakaitseorganitele teada. Ma ei ole osalenud nendes," kinnitab peaminister "Pealtnägijale".