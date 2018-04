Jüri Ratase hinnangul ministrikandidaat Janek Mäggit huvide konflikt ei ähvarda

Peaminister Jüri Ratas ei leia, et riigihalduse ministri kandidaadiks esitatud kommunikatsioonifirma Powerhouse juhti Janek Mäggit ähvardaks kuidagi huvide konflikt.

„Janek Mäggi on öelnud mulle, et ta võtab oma ettevõttesse tegevjuhi. Meil on riigikogus kindlasti inimesi, kes on ka ettevõtlusega seotud läbi omanduse. Küsimus on selles, kuidas inimene hakkab käituma,” ütles Ratas Delfile.

Ratas avaldas kindlust, et Mäggi saab oma uues ametipositsiooni olulisusest aru ja lõpetab kommunikatsiooniäriga seotud tegevuse. „Janek Mäggi peab käituma igal juhul reeglite järgi ja ta kindlasti seda teeb,” ütles ta