Jüri Ratase avalik kiri kõigile Euroopa inimestele: Ma ei tea, kuidas teistega, aga mulle tunduvad isejuhitavad autod ja virtuaalreaalsus põnevad

Hea eurooplane, pöördus peaminister Jüri Ratas täna hommikupoolikul kõigi maailmajao kodanike poole. Täna kohtun oma kolleegidega Tallinnas, et arutada Euroopa digitaalset tulevikku. On viimane aeg seda teha: maailm meie ümber muutub ülikiiresti ning me peame sellele reageerima.

Selleks tuleb aga suuta paremini selgitada, miks digiteemad on sama olulised kui majandus või ränne või kliimamuutused. Seepärast jagan teiega viit põhjust (neid on muidugi palju rohkem), miks me minu arvates peame selles vallas julgelt ja ühiselt tegutsema:

Meie laste pärast. 65% ametitest, mida meie lapsed tulevikus peavad, ei ole täna veel olemas. Olen ise lapsevanem ning mul on seda raske hoomatagi. See, et nad on koos arvutitega üles kasvanud, ei valmista lapsi piisavalt muutunud maailmaks ette. Meie koolid peavad andma neile oskused selleks, et nad saaksid teha huvitavat tööd ja hästi elada. Nad peavad õppima programmeerimist ja ettevõtlust, kuid ka seda, kuidas libauudist või internetitrolli ära tunda.

Meie elukvaliteedi pärast. Tehnoloogia muudab meie elu palju mugavamaks. Juba täna on palju lihtsam reisida või pereliikmetega sidet pidada või toitu tellida. Euroopa valitsused peavad samuti oma teenused Internetis lihtsalt kättesaadavaks tegema. Võin oma kogemusest öelda, et kui oled juba kord oma tuludeklaratsiooni esitanud trammipeatusest ja see võtab kolm minutit, ei taha Sa enam kunagi paberihunnikute ja maksuameti teel olevate liiklusummikute juurde tagasi minna.



Meie turvalisuse pärast. Elu kübermaailmas – nagu elu kõikjal mujal – ei ole riskivaba. Ja nagu päris elus, ei ole lahenduseks koju voodisse jäämine. Selle asemel tuleb olla nutikas ja ettevaatlik ning hoolitseda selle eest, et olemas on süsteem, mis meid kõiki kaitseb. Küberruumi saab tõhusalt turvata, kuid see eeldab, et kõik – inimesed, ettevõtted, valitsused, rahvusvaheline üldsus – peavad seda prioriteediks.

Loe veel

Meie heaolu pärast. Viis kuuest maailma kõige väärtuslikumast ettevõttest on IT-firmad: Sinagi kasutad ehk üht neist info otsimiseks või oled teise abil kaupu tellinud. Ükski neist neljast pole aga Euroopa ettevõte. Suur osa tuleviku majanduskasvust ja töökohtadest tekib digisektoris või digilahenduste abiga. Kui me tahame, et meie majandusel - ning seega ka meil – läheks hästi, peame olema osa sellest trendist.

Lahedate asjade pärast. Ma ei tea, kuidas teistega, aga mulle tunduvad isejuhitavad autod ja virtuaalreaalsus põnevad. Loomulikult on digipööre tõsine asi, aga mõnikord võib rääkida ka lihtsalt toredatest teemadest. Inimeseks olemine tähendab võimet nautida, uurida, mängida ja luua. Tehnoloogia lubab meil seda erinevatel viisidel teha: kirjutamine, maalimine, fotograafia ja film on ju kõik tehnoloogiad.



Kui Sa seda kirja loed, siis oled Sa juba osa digitaalselt muutusest. Mida Sina arvad? Mis on Sulle oluline, mida uut tuleks tervitada ning mida olemasolevast väärtustada ja säilitada? Milline on Sinu digitaalne Euroopa? Tviidi oma mõtted @ratasjuri.