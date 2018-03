Jüri Ratas: vene diplomaatide riigist välja saatmise küsimus on laual, ent otsus selgub lähipäevil

Mitmed Euroopa Liidu liikmesriigid kaaluvad vene diplomaatide riigist välja saatmist. Peaminister Jüri Ratas kinnitas Delfile, et seda küsimust tõesti arutletakse ning see, millised on Eesti järgnevad välispoliitilised sammud, selgub lähipäevil.

Eile toimus Brüsselis Euroopa Liidu Ülemkogu, kus muuhulgas tuli ka arutlusele Euroopa Liidu liikmesriikide käitumine, küsimuses mis puudutab Vene diplomaatide riigist välja saatmist seoses närvigaasirünnakuga Suurbritannias. Peaminister Jüri Ratas ütles Delfile, et ka Eesti kaalub vene diplomaatide riigist välja saatmist, kuid seni midagi kindlat veel otsustatud ei ole.

„Konsulteerime ja peame nõu ka teiste riikidega ning otsus selgub lähipäevil,” ütles Ratas Delfile. Siiski rõhutas ta, et kõik liikmesriigid on selles küsimused suveräännsed ja ühist otsust kokku lepitud ei ole.

„Tegu on väga tõsise juhtumiga,” ütles Ratas, „ma väga hindan, et kõik Euroopa Liidu 27 liikmesriiki on Suurbritannia suhtes solidaarsed.” May jaoks on Euroopa Liidu toetus suur võit.

Euroopa Liit kutsus oma suursaadiku Moskvast konsultatsioonidele ning Euroopa Ülemkogu tegi avalduse Suurbritannia toetuseks, milles öeldi, et on ülimalt tõenäoline, et endise spiooni Sergei Skripali ja tema tütre mürgitamise taga Inglismaal Salisburys oli Venemaa. Moskva eitab süüd.