Jüri Ratas vastuseks Ansipi kriitikale: loetud kuudega tegi mu valitsus otsuseid, mida on Eestis oodatud juba üle kümne aasta

Ekspeaminister Andrus Ansip kritiseeris Jüri Ratase tegevusetust, ent viimane ei jää vastust võlgu ja viitab, et tema paari kuuga ära selle, mida Ansip oma pika valitsusaja jooksul ei suutnud.

"Hea Andrus! Kasutasid ajakirjas Kroonika võimalust minu käest küsida, et mida olen Eesti edu heaks teinud ning mille üle võin uhkust tunda. Mulle teeb rõõmu, et oleme valitsuses hea meeskonnana ning loetud kuudega teinud palju olulisi otsuseid, millest mitmeid on Eestis oodatud juba üle kümne aasta. Nendeks on näiteks tulumaksureform inimeste sissetulekute tõstmiseks, pensionireform eakatele väärika pensionipõlve tagamiseks, omavalitsusreform Eesti arengu tasakaalustamiseks, põllumajandustoetuste tõus maaelu elavdamiseks ning loomulikult tervishoiureform kättesaadava ja kvaliteetse arstiabi pakkumiseks.

Soovin Sulle head puhkust," kirjutab Ratas Facebookis.

Ansip kritiseeris Kroonikas seda, et Ratase valitsus otsustas lasta Eesti riigieelarve järgnevatel aastatel defitsiiti. "Ratas ütleb uhkusega, et riigi reiting kinnitati senisel kõrgel tasemel. Aga mina küsin, et mida, vend, sina selle senise kõrge taseme nimel oled teinud," ütles Ansip.