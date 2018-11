Jüri Ratas valitsuskriisist: katkestan Ida-Virumaa ringreisi ja õhtul koguneb Keskerakonna juhatus! Koalitsiooni töövõime on saanud tõsise löögi

Valitsuskriis laotab end lahti Facebookis. Veidi aega tagasi kirjutas sotside juht Jevgeni Ossinovski seal: "On selge, et samamoodi valitsus edasi minna ei saa. Seepärast olen teinud Jüri Ratasele ettepaneku vabastada justiitsminister Reinsalu ametist."

Oleks ilmselt vale öelda, et taoline teade tuli täiesti kui välk selgest taevast, aga peaaegu. Pisut enne rääkis Delfi peaminister Jüri Ratasega, kel polnud õrna aimugi, et sotsid nö mässama hakkavad. Ta ei jaganud sotsiaaldemokraadist välisminister Sven Mikseri eileõhtuses "Aktuaalses kaameras" välja öeldud arvamust, nagu oleks koostöövõime valitsusest pärast eilset kadunud. "Mina näen, et koostöövõime on täiesti olemas, kui seda soovitakse. Tõesti, ühes küsimuses, mis on ränderaamistik, ei leidnud valitsus ühist keelt," nentis ta.

Pärast Ossinovski Facebooki-teadet aga tuli tegutsemisplaani muuta. "Olen alati rõhutanud, et peaministri roll on hoida valitsust töövõimelisena, seista alati meie riigi ja rahva huvide eest ning hoida ja tõsta meie rahvusvahelist mainet. Lähtun sellest põhimõttest ka täna," kirjutab Ratas sotsiaalmeedias.

"Viibin hetkel ringreisil Ida-Viru maakonnas, kuid muudan oma ajagraafikut ning pöördun varem tagasi Tallinna. Kutsusin kokku Keskerakonna erakorralise juhatuse täna õhtul kella 17.00-ks tekkinud olukorda arutama. Pean enda kohustuseks ja ülesandeks tagada siseriiklik stabiilsus ning töövõimeline valitsus hoolimata sellest, et kolme kuu pärast toimuvad valimised."