Jüri Ratas valimisliidu juttudest: poliitika on meeskonnatöö, kus väljapressimisega kaugele ei jõua

Keskerakonna esimees Jüri Ratas kinnitas Delfile, et Edgar Savisaarele on Keskerakonna valimisnimekirjas tagatud väärikas koht. Ta hoiatas aga, et poliitikas väljapressimisega kaugele ei jõua.

Kui reaalseks sa pead, et osa keskerakondlasi ei kandideeri kohalikel valimistel erakonna nimekirjas, vaid mõnes valimisliidus Tallinnas?

Igaüks meist on Keskerakonnaga liitudes võtnud endale põhikirjalise kohustuse toetada oma koduerakonna valimiskampaaniat. Loomulikult eeldab see kandideerimist Keskerakonna valimisnimekirjas, mitte kuskil mujal.

Kas need inimesed visatakse erakonnast välja?

Veelkord, iga keskerakondlase õigus ja kohustus on toetada Keskerakonna valimiskampaaniat. Meie valijad ootavad igati õigustatult, et tuleme välja ühtse ja tugeva nimekirjaga. See on ka minu eesmärk.

Millal sa viimati rääkisid Edgar Savisaarega kohalikest valimistest ja kas sul jäi mulje, et ta tahab kandideerida?

Olen Edgar Savisaarega korduvalt kohtunud ja vahetame mõtteid arusaadavalt ka edaspidi. Näiteks käisin alles hiljuti teda õnnitlemas 67. sünnipäeva puhul. Kandideerimise küsimuses on ta korduvalt öelnud, et see sõltub eeskätt tema tervisest. See on inimlikult väga mõistetav. Ma soovin talle tugevat tervist ja vastupidamist.

Sõõrumaa ja Savisaar - kas see oleks maailmavaate koalitsioon või senise pragmaatilise koostöö loomulik jätk?

Poliitikas pälvivad valijate toetust ainult maailmavaatelised koalitsioonid ning Edgar Savisaar kannab Keskerakonna maailmavaadet. Ta on erakonna asutajaliige, kellel on olnud ülisuur roll Keskerakonna ülesehitamisel ning meie programmi väljatöötamisel. Olen kindel, et ta aitab ka edaspidi Keskerakonna programmilisi seisukohti kaitsta ja ellu viia ning teeb seda Eesti tugevaimas erakonnas, Keskerakonnas. Erakonnas, kes soovib ühendada ja tugevdada Eesti ühiskonna sidusust, parandada meie inimeste elujärge ning aidata kaasa majanduskasvule. Erakonnas, kes on heaks koostööpartneriks meie kodanikuühiskonnale ning ettevõtetele.

Kas Savisaarel oleks üldse kohta Keskerakonna tänases nimekirjas? Kas see ei rikuks su seniseid ponnistusi erakonda puhastada?

Edgar Savisaarele on selgelt tagatud väärikas koht Keskerakonna valimisnimekirjas. Ta on juhtinud erakonda 25 aastat ning minu ja erakonnakaaslaste poolt kõrgelt austatud. Ma ei kujuta isegi ette olukorda, kus Edgar Savisaar Keskerakonna asutajana kuskil mujal kandideeriks. See oleks ju absurdne mõte.

Kõrvalt vaadates jääb mulje, et Savisaar, Ivanova, Loone ja Toom tegelevad väljapressimisega. Sellele viitavad kõik nende avaldused ja käitumine. Mida nad erakonnalt tahavad?

Poliitika on meeskonnatöö, kus väljapressimisega kaugele ei jõua. Iga erakonnaliikme kohustus on väärikalt esindada Keskerakonda ning kaitsta meie valijate huve. Loodan, et kõik meie liikmed lähtuvad sellest põhimõttest nii oma avaldustes kui ka tegevuses.