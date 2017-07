Jüri Ratas: valijate ülikõrge toetuse tõttu võiks Savisaar olla Keskerakonna üldnimekirjas esikohal

Keskerakonna esimees Jüri Ratas ütleb, et Savisaar pole kohalikel valimistel kandideerimise osas otsust langetanud, kuid partei oleks valmis talle pakkuma nimekirjas soodsat positsiooni.

"Keskerakonna pikaaegse esimehe Edgar Savisaare kandideerimine kohalikel valimistel pole täna kindel. Savisaar on korduvalt avalikult kinnitanud, et kandideerimine sõltub ennekõike tema tervisest," ütles Ratas Delfile saadetud kommentaaris.

"Edgar Savisaar on pea viisteist aastat panustanud Tallinna juhtimisse linnavolikogu esimehe ja linnapeana ning pälvinud kohalikel valimistel ülikõrge toetuse. Loetletud kaalutlustel oleme arutanud võimalust, et Edgar Savisaar võib olla esimene kandidaat Tallinna üldnimekirjas koos väärika positsiooniga tema valimisringkonnas," märkis ta.

Ratas toonitas ka, et Keskerakond läheb valimistele vastu ühtse meeskonnaga. "Meil on kõige kogenum ja tugevam linnapeakandidaat Taavi Aas ning kõrge toetusega esinumbrid kõigis Tallinna linnaosades."

Valitsuse pressikonverentsil kinnitas Ratas, et Savisaarele on pakkumine tehtud. "Ta on Keskerakonna liige ja kõik liikmed saavad kandideerida. Savisaar on piisavalt panustanud Tallinna arengusse," põhjendas Ratas kriminaaluurimese all oleva Savisaarele esinumbri koha pakkumist.