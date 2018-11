Jüri Ratas: ÜRO ränderaamistiku kabinetis hääletusele panek oleks tähendanud valitsuse lõppu

"Hääletus igas koalitsioonivalitsuses tähendab põhimõtteliselt selle valitsuse töö lakkamist ja lõppu," ütles Ratas Delfile. "Eile ei teinud mitte keegi, ei ükski sotsiaaldemokraat, ei ükski keskerakondlane ega ükski isamaalane ettepanekut hääletada," kinnitas ta.

Ratas ei jaganud sotsiaaldemokraadist välisminister Sven Mikseri eileõhtuses "Aktuaalses kaameras" välja öeldud arvamust, nagu oleks koostöövõime valitsusest pärast eilset kadunud. "Mina näen, et koostöövõime on täiesti olemas, kui seda soovitakse. Tõesti, ühes küsimuses, mis on ränderaamistik, ei leidnud valitsus ühist keelt," nentis ta.

Ratase hinnangul on eilne ränderaamistikku puudutav otsus välispoliitiliselt Eestile kindlasti halb. "Aga loomulikult see ei lõhu Eesti välis- ja kaitsepoliitika raamistikku," kinnitas peaminister ja lisas et Eesti on kindlasti ka edaspidi rahvusvahelisel areenil aktiivne panustaja.

"Öelda, et eilse otsuse põhjal Eesti loobus oma välis- või kaitsepoliitilisest joonest, on kindlasti väga tugevasti üle paisutatud," toonitas Ratas. "Selliste sõnade ja selliste loosungitega ei saa mitte keegi ühiskonnas, olgu ta president või riigikogu liige või tavakodanik, mängida," lisas ta. "Eesti ei ole loobunud mitte mingil juhul oma välispoliitilisest ega julgeolekupoliitilisest joonest."