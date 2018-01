Jüri Ratas: Urmas Reinsalu sõnakasutus on sobimatu, soovitasin tal vabandada

"Mõistan naistevastase vägivalla igal juhul nii füüsilisel kui vaimsel kujul hukka! Siin ei ole ega saa olla arutelule mingit kohta," ütleb peaminister Jüri Ratas. Ta ütles, et Urmas Reinsalu peaks oma tänase avalduse pärast vabandama, viimane seda ka tegi.

Seoses kriitikaga Tiit Ojasoo aadressil sõnas Urmas Reinsalu täna Delfile: "Kuulge kurjakirjutajad, muidugi saate hüsteeriaga solkida vabariigi aastapäeva ja Ojasoo elu ära! Aitab! Lõpetage kanakarja kambakas!"

Jüri Ratas hindab oma Facebooki lehel: "Ma olen vestelnud justiitsminister Urmas Reinsaluga, kes samuti seda ühemõtteliselt kinnitas. Ta selgitas mulle, et tema eesmärk oli öelda, et karistamisele peab järgnema ka andestus."

Ratas lisab: "Mis puudutab justiitsministri tänast arvamuslugu, siis tema sõnakasutus on sobimatu. Soovitasin tal vabandada kõigi ees, keda tema ebaõnnestunud avaldus solvas."

Koheselt teatas Urmas Reinsalu pressiesindaja vahendusel: "Minu tänane kommentaar selle kohta, kas ühiskonnas on olemas võime halastada pärast karistamist, on moondud hoopis küsimuseks, kas ma kergekäeliselt suhtun naistevastasesse vägivalda. Ei, ei suhtu. Igasugune vägivald kõigis vormides on lubamatu. Kuri tegu peab saama karistatud. Seda kurssi on ajanud justiitsministeerium varem ja ka nüüd. Ma vabandan oma avalduse sõnastuse pärast, kui see tegi kellelegi haiget."