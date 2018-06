Jüri Ratas tselluloositehasest: kohalike arvamust arvesse võtmata seda tööstust rajada ei saa, kuid ettevõtjate initsiatiivi ei tohiks samuti nullida

Palju kirgi on tekitanud ka tselluloositehase küsimus. Keskerakond on siin võtnud kõigist parlamendierakondadest kõige tasakaalukama positsiooni. Me mõistame inimeste küsimusi, hirme ja vastasseisu. Me oleme öelnud selgelt, et looduskeskkonda kahjustades ja kohaliku kogukonna arvamust arvesse võtmata seda tööstust rajada ei saa. Küll aga ei soovi me juba eos nullida ettevõtjate initsiatiivi.

Just meie ettevõtted ja suured investeeringud loovad meie inimestele töökohti ja kasvatavad terve ühiskonna jõukust. See loodav väärtus on see, mille eest me maksame eakatele pensione, panustame siseturvalisuse tõusu ja kohalikku ellu. Maksutulude toel maksame laste koolitoidu eest ning ehitame uusi koole ja lasteaedu. Seda loetelu võiks pikalt jätkata.

Seepärast oleme selgel arvamusel, et enne otsuse langetamist tuleb planeeritava puidu rafineerimistehase mõjusid väga põhjalikult uurida. Selgitada välja, mida see tähendaks meie looduskeskkonnale, piirkonna elanike elukvaliteedile ja millist kasu tooks tehas ettevõtlusele, tööturule ning riigieelarvele.

Vaid siis saame langetada kõiki osapooli rahuldava ja õiglase otsuse. Me oleme valmis diskussioonideks ja aruteluks, kuid neid tuleb pidada tasakaalukalt ja riigimehelikult, arvestades iga valiku lühi- ja pikaajalist mõju Eestimaale tervikuna.

Lugupeetud saalisviibijad!

Oleme kandnud valitsusvastutust poolteist aastat. See aeg on möödunud töiselt ja kiiresti. Maksuvaba tulu reform, maaelutoetuste tõus, Euroopa Liidu Nõukogu eesistumine, omavalitsusreform, tervishoiule lisaraha eraldamine, solidaarsema pensionisüsteemi ehitamine, Eesti Vabariik 100 tähistamine terves Eestis ja laias maailmas. Need on vaid mõned näited meie valitsusaja olulisematest sündmustest.

Meil pole põhjust häbeneda, et oleme toonud viimaste aastate kõige kiirema palgatõusu nii läbi maksuvaba tulu suurendamise kui riigieelarveliste otsuste. Ma räägin õpetajatest, kõrgharidusega kultuuritöötajatest, politseinikest, päästjatest, sotsiaalvaldkonna töötajatest, veterinaaridest ning IT-valdkonna spetsialistidest. Riigile ja rahvale vajalik töö väärib õiglast palka ning avaliku sektori palgatõusud motiveerivad ka erasektorit töötasusid tõstma.

Siinkohal soovin tänada meie ministreid, kes töötavad maaelu edendamise, tugevate omavalitsuste, kättesaadava ja kvaliteetse hariduse, heas korras taristu ning tasuta ühistranspordi laiendamise eest. Samamoodi seisame valitsuses arstiabi kättesaadavuse, õiglasemate pensionite ning igas mõttes turvatunnet pakkuva riigi eest. Samuti selle eest, et Eesti saaks ka järgmises Euroopa Liidu eelarveperioodis õiglaseid toetusi nii maaelule kui teistele valdkondadele. Kõik need teemad olid meie jaoks olulised opositsioonis ning on veelgi selgemalt fookuses valitsuserakonnana.

Loomulikult võlgneme loetletud saavutused oma toetajatele ning laiemalt kõigile Eestimaa inimestele. Meie ühise riigi arengusse panustavad sajad tuhanded inimesed ning kümned tuhanded ettevõtjad kogu Eestis ja välismaal. Seejuures ületasid nii tööhõive kui tööjõus osalemise määr 2017. aastal viimase 20 aasta rekordeid.