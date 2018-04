Jüri Ratas: tselluloositehase mõjuanalüüsidega tuleks edasi minna, et kohalikud saaksid nende uuringute põhjal otsuse langetada

Vabaerakonna fraktsiooni liige Krista Aru tõstatas küsimuse, miks eirab valitsus kõikide Tartu linnaorganite soovi eriplaneeringu peatamiseks. „Nüüd te küsite, miks me siis ei tee seda, mida Tartu linnapea soovib? Tõesti, Tartu linnapea on välja öelnud, et mitte mingil juhul ei tohiks ka nende uuringutega edasi minna.” sõnas Ratas ja lisas, et uuringute ja mõjuanalüüsidega tuleks igal juhul edasi minna.

„Minu meelest on see mõistlik elus, et kõigepealt tuleb uuringud teha, analüüsid teha ja siis teha otsus. Ma rõhutan veel kord ja ma ei väsi seda rõhutamast – ma arvan, et seda tulebki rõhutada –, et kohaliku kogukonna kaal on igal juhul oluline. Aga kohalik kogukond peab saama ka ju mingisuguste mõjude analüüside ja dokumentide põhjal lõpuks oma otsuse langetada,” vastas peaminister.