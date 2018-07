Jüri Ratas: töötukassa ja haigekassa 800 000 euro eest ümber nimetamine on liiga kallis

Tänasel valitsuse pressikonverentsil uurisid ajakirjanikud selle kohta, kas töötukassa ja haigekassa nime muutmiseks vajalik 865 000 eurone investeering on põhjendatud.

"Mulle tundub ka, et 800 000 eurot on tänases vääringus liiga palju," kostis peaminister Jüri Ratas.

Ta küll sõnas, et heal lapsel on mitu nime, kuid nentis, et valitsus pole võimalikku nimemuutust arutanud.

Rahandusminister Toomas Tõniste lisas, et riigieelarves puudub nimede vahetamiseks ette nähtud rida. "See hind on Haigekassa esialgne nägemus," lisas rahandusminister veel, kinnitamata, kas nime oleks võimalik vahetada ka odavamalt.