Jüri Ratas Toomi Süüria-reisile hinnangut ei anna: ma pole reisi üksikasjadega kursis

Keskerakonna esimees, peaminister Jüri Ratas ütles Delfile, et Yana Toom teatas talle enne jõule, et külastab koos ajakirjanik Andrei Hvostoviga Süüriat.

„Sain Yana Toomilt enne jõule info, et ta külastab koos Andrei Hvostoviga Süüriat, kuid ma pole nende reisi üksikasjadega kursis,” kommenteeris Ratas.

Ta ei öelnud, kas taunib või kiidab Toomi ettevõtmist, kuid sõnas, et Eesti välispoliitiline suund Süürias toimuvate inimsusevastaste kuritegude hukkamõistmisel on ühtne partneritega Euroopa Liidus ja NATO-s.

„Rõhutan, et täna on kõige olulisem igakülgselt pingutada Süüria humanitaarkatastroofi lõpetamiseks. Euroopa Liidu kohustus on pakkuda abivajajatele humanitaarabi ja tuge ning kasutada kõiki poliitilisi võimalusi rahu taastamiseks Süürias ja Lähis-Idas laiemalt,” lausus Ratas, jättes täpsustamata, kas see on nimelt see, mida Toom tegema läks.

Keskerakonna eurosaadik Yana Toom suundus Süüriasse eile. Facebookis teatas Toom, et sõidab Süüriasse koos ajakirjanik Andrei Hvostoviga, teeb seda jõulupuhkuse ajal ja visiit pole seotud tema tööga europarlamendis.

Europarlamendi liige Urmas Paet esitas aga küsimuse, miks läheb Toom külla režiimile, mis on tapnud sadu tuhandeid, sundinud miljoneid kodust põgenema ja hävitanud oma rahvast keemiarelvaga. Samuti kommenteeris Paet, et Assadi režiim on omaenda rahva vastu korraldanud tapatalguid ja seda koos Venemaaga. Analüütik Toomas Alatalu viitas, et Toom tegutseb Süüria-visiidil käies Venemaa huvides ja Assadi juurde pääseb Toom üksnes Moskva abil.

Toom käis Süürias visiidil ka suvel, mil see omajagu kriitikat pälvis. Süürias kohtus Toom president Bashar al-Assadiga, kohtumisel räägiti võitlusest terrorismiga ja Süüria vastu kehtestatud sanktsioonidest. Euroopa Parlament eitas seejärel oma rolli saadiku visiidis, sama tegi Eesti välisministeerium.