Jüri Ratas: Toomas Tõnistel pole padja all 35 miljonit eurot, mille abil aktsiisitõus ära jätta

Peaminister Jüri Ratas nendib, et rahandusminister Toomas Tõnistel pole kindlat katteallikat, et aktsiisitõus ära jätta. Küll aga arutab valitsus homme, kuidas edasi minna.

Rahandusminister Toomas Tõniste sõnas eile ETV "Ringvaates", et aktsiisitõus tuleks ära jätta. Selle mõjul jääks riigieelarvesse 35 miljonit eurot laekumata, ent katteallikas olevat olemas. Mis täpsemalt, Tõniste ei öelnud.

Artur Talvik märkis täna riigikogu infotunnis: "Hea peaminister! Te olete õnnelik inimene, teil on valitsuses võlur. See võlur on rahandusminister. Rahandusminister tõuseb hommikul üles ja ütleb: "Ma leidsin 35 miljonit." 35 miljonit! See on üks huvitav fenomen. Kas te seletaksite lahti, kuidas rahandusminister hommikul leidis 35 miljonit?"

Jüri Ratas kostis, et ka tema sooviks, et see retooriline küsimus vastaks tõele, et valitsusel oleks koostöös riigikoguga ja Eestiga see imede põld, mis hommikul ütleb, et näete, siin on lisaressurssi, mida saab kasutada Eesti hüvanguks. "Aga kui hommikul üles ärgata, siis kõige paremal juhul võib öelda, et see on olnud ilus unenägu. Sellist põldu ei ole Eestil." Ta toonitas, et Tõniste ei öelnud, et magas hästi ja 35 miljonit eurot oligi olemas. "Ei, 35 miljonit eurot lausa padja all. Seda ei ole." Ta rõhutas, et valitsus arutab küsimust homme.

Ratas lisas: "Ei ole olemas hetkel konkreetset 35 miljonit. On kindlasti rahandusministri mingid ettepanekud ja mõtted, mida kabinet ei ole arutanud. Seda me tõesti teeme. Esimene küsimus on üldse see, kas see hetk on õige või mitte. Ma olen öelnud seda, et see hetk on kõige õigem, kui me räägime riigi eelarvestrateegia koostamise ajal nendest küsimustest, või räägime ka eelarve koostamise ajal, kui ta tuleb valitsusest riigikogu poole teele," arutles ta.

Ühtlasi leidis Ratas, et viimastel kuudel aktsiisitulu laekumised vastavad väga konkreetselt ja selgelt suvistele prognoosidele. "Hetkel on isegi on väike ülelaekumine," märkis ta ja tõi välja, et Soomes on õllepudeli hinnatõus kõrgem, kui see on Eestis. "Nii et me kindlasti nii kõrgeid tõuse, kui on Soomes hetkel nähtud, ei tee Eestis."