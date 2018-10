Jüri Ratas: Tiina Kangro lahkumine tuli üllatusena, ent valitsusliit töötab kindlasti edasi

"Kindlasti valitsusliit töötab edasi. Sotsiaaldemokraadid, Isamaa ja Keskerakond seisavad selle eest, et Eesti elu viiakse edasi," märkis ta ERRile antud intervjuus. "Meie suurim ja põhimõttelisem dokument on riigikogus, see on riigieelarve, olen täiesti veendunud, et riigieelarvele on riigikogus rohkem toetust, kui ainult koalitsioonisaadikud isegi tänases olukorras."

Küsimuse peale, kas Kangro otsus tuli üllatusena, märkis Ratas: "Jah, mina ei teadnud seda."

Kangro selgitas oma lahkumist põhjendades, et ta oli algusest peale veendunud, et et Isamaa koht ei ole selles koalitsioonis, kus tema keskseks rolliks on aidata Keskerakonnal ja sotsidel ellu viia nende maailmavaatelist poliitikat; seda enda maailmavaate arvelt. "Kahe viimase aasta jooksul, mil olen olnud riigikogus, olen vaid üksinda sellest fraktsioonist (paari üksiku erandiga) töötanud ja hääletanud puuetega inimeste ja hooldajate huvides ja vohava bürokraatia vastu. Fraktsioonikaaslaste jaoks on olnud sellest tähtsam koalitsioonipartnerite teenindamine ja sellega seotud oma liikmete iste- ja töökohtade jätkuvus."