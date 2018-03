Jüri Ratas Stalnuhhini kuluhüvitistega seonduvast: selle eetilisuse üle otsustab siiski riigikogu juhatus

ERRi veebiuudiste portaal kirjutas eile, et riigikogu rahanduskomisjoni esimees, Keskerakonda kuuluv Mihhail Stalnuhhin lasi mullu endale kuluhüvitistena välja maksta 4300 eurot ja seda enda kirjutatud lasteraamatute eest. Peaminister, Keskerakonna esimees Jüri Ratas ütles Delfile, et pole teemaga kursis, ent olukorra eetilisuse üle otsustab siiski riigikogu juhtkond.

„Riigikogu juhatus on kuluhüvitiste kasutamise osas kehtestanud kindla korra,” ütles Ratas ja märkis, et kuluhüvitiste kord läheb ajaga ka konkreetsemaks ning täiustub. „Ajakirjandus on teinud head tööd, tuues nõrgad kohad välja, ja seda kõige paremas mõttes,” tõdes peaminister.

Küll aga rõhutas ta, et ei ole Stalnuhhini kulutšekiga kursis ja selle õigsuse üle peab siiski otsustama riigikogu juhatus. "Iseendale vaevalt tohib raamatuid osta. Kuluhüvitiste eesmärk on rohkem olnud transport, kohtumine ja suhtlemine valijatega," ütles Ratas.

Küsimusele, kui eetiliseks peaminister oma erakonnakaaslase ja riigikogu liikme Mihhail Stalnuhhini tegevust peab, ütles Ratas, et vaevalt Stalnuhhin endale kuluhüvitiste eest raamatuid ostis, kuid asja õigsuse üle otsustab siiski riigikogu juhatus.

Mihhail Stalnuhhin esitas riigikogu kantseleile taotlusi oma raamate eest tasumiseks igakuiselt mullu jaanuarist kuni novembrini. Kogusumma aasta peale tuli 4331 eurot ja 29 senti.