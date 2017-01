Jüri Ratas: soovin Reformierakonnale ja Hanno Pevkurile jõudu

Peaminister Jüri Ratas loodab, et Pevkuril jätkub erakonna esimehena sama palju emotsiooni, kui Eesti võrkpalliliidu esimehena.

"Soovin Reformierakonnale ja Hanno Pevkurile jõudu. Reformierakond on oma demokraatliku otsuse langetanud ja loodan, et Hannol jätkub sama palju emotsiooni erakonna esimehena kui tal on parimas mõttes olnud emotsiooni Eesti võrkpalliliidu esimehena," ütles Jüri Ratas.

"Ma arvan, et Reformierakond teeb 2019. aastal kindlasti tubli tulemuse, kuid tublist tulemusest jääb väheks, et valimisi võita. See, kes 2019. aastal võidab valimised, otsustab Eesti kõrgeim võim ehk meie inimesed," sõnas ta.