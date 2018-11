Jüri Ratas sõitis Brüsselisse, kus allkirjastatakse Brexiti leping. Ratas: see annab kõigile kindlustunnet

Euroopa Liidu 27 liikmesriigi juhtide kohtumisel on plaanis arutada ja kiita heaks Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumisleping ning sellele lisatav edasiste suhete deklaratsioon.

Peaminister Jüri Ratase sõnul võimaldab keeruliste läbirääkimiste tulemusel saavutatud lepe Ühendkuningriigi EList väljaastumisega korrapäraselt edasi liikuda. "Väljaastumisleping, millele on juba oma heakskiidu andnud Ühendkuningriigi valitsus, annab kindlustunnet kodanikele ning ettevõtjatele. Sellega on kaitstud Euroopa Liidu 27 liikmesriigi, sealhulgas Eesti huvid. Samas on meil kogu protsessis veel pikk tee minna, lausus Ratas. "Peame keskenduma olemasolevate lähedaste suhete hoidmisele. Ühendkuningriik on ja jääb meile oluliseks liitlaseks ja partneriks julgeolekust majandusküsimusteni," lisas peaminister.

Riigipeadel ja valitsusjuhtidel on kavas ka arutelu Euroopa Parlamendi presidendi Antonio Tajaniga. Samuti kohtuvad ELi 27 liikmesriigi juhid Ühendkuningriigi peaministri Theresa Mayga.

Erakorralise tippkohtumise kutsus kokku Euroopa Ülemkogu alaline eesistuja Donald Tusk 15. novembril pärast kohtumist ELi pealäbirääkija Michel Barnier’ga, kes esitas läbirääkijate tasandil Ühendkuningriigiga kokku lepitud eelnõu teksti.

22. novembril saatis Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk ELi 27 liikmesriigile kavandi poliitilisest deklaratsioonist, mis on aluseks tulevaste suhete kujundamisele Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahel.

Peaminister Ratas on tagasi Eestis täna õhtul.