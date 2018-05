Jüri Ratas sellest, et suurkorporatsioonid nõrgematest üle sõidavad: probleeme on ja süsteem tuleb teha läbipaistvamaks

Talvik viitas, et Swedbanki juhtumi juures on ilmselgelt näha, et hoolsuskohustust on rikutud. "Missugused on need hoovad, kuidas nii suure ja olulise panga puhul saaks ka valitsus tähelepanu pöörata, et nad ei käitu meie suhtes õigesti?"

Ratas ütles, et esiteks tuleb uskuda, et ettevõtlussektor käitub ausalt. Ta lisas, et kõik peavad käituma vastavalt seadusandlusele ja tehakse ka rahapesukontrolli.

"Mida nüüd veel saaks teha? Ma arvan, et neid näiteid selliste suuremates ettevõtetes, mis toimetavad ka rahvusvahelisel pinnal, on veel, kus on olnud – ja veel kord ütlen, et see ei tähenda selle panga nimetamist, aga on olnud teistes valdkondades – probleeme, kus kas on piisavalt või ei ole piisavalt väikeaktsionäride õigusi kaitstud. Ja minu teada meil on ka teatud kohtukaasusi sellel teemal, kus need vaidlused käivad. See on see, ma arvan, kõige olulisem põhimõte, et meil on võimude lahususe printsiip ja kohus siis lõpuks neid otsuseid teha saab. Aga seda, et teha süsteemi, kuidas ma siis ütlen, veel läbipaistvamaks ja paremaks, ma igal juhul toetan. "

Kristen Michal viitas, et on olnud jutuks uue vahemehe ehk kalli ametikoha loomine. "Minu küsimus teile ongi, et milliseid lahendusi te näete. Kas teie arvates on asi nii hull, et me peaksime uue kalli ametikoha looma?"

Ratas kostis, et kui on vaja mingeid ametikohtasid luua, siis tuleb see tõsiselt läbi kaaluda. "Aga minu meelest esmane lahend peaks olema see, et me ei suurenda bürokraatiat Eestis, vaid me liigume selle vähendamise poole."